Meningite, 33enne esce dal coma e lancia un appello su Facebook: "Vaccinatevi"

Il primo messaggio - "Ciao ragazzi questa è la prima volta che entro su facebook dopo quel triste giorno - scrive Cristiano sul popolare social network -. Volevo ringraziarvi tutti per il sostegno e augurarvi un buon venerdì sera. Io ho lottato come un leone e adesso ci sto togliendo le gambe, sono stato molto fortunato in tutte le circostanze, vi racconterò meglio nei prossimi giorni. Questa malattia è bastarda. Questo sono io in coma, ricordatevi che basta un vaccino...".



Il secondo post - In un secondo post, il 33enne ha raccontato la sua esperienza, rassicurando parenti e amici: "Ciao a tutti, ecco a voi un piccolo aggiornamento. Ad oggi le cose vanno abbastanza bene, mi trovo sempre nel reparto di rianimazione al Sal Luca di Lucca, non sono stato trasferito in reparto per una piccola complicanza avvenuta nel pomeriggio di ieri ma comunque superata, il trasferimento avverrà nei prossimi giorni se le cose continuano a procedere in questo modo. Sento la vicinanza di tutti e vi ringrazio molto, mi date la forza necessaria per andare avanti! Mi dispiace se non mi collego spesso e se non rispondo ai messaggi ma mi stanco facilmente, seguire un discorso logico o scrivere in modo sensato è per adesso veramente faticoso. Sembra che la malattia non abbia lasciato strascichi, sono stato fortunato in quanto la sera in cui mi sono sentito male al Pronto Soccorso di Pescia prima dei risultati del prelievo del midollo mi è stato somministrato l'antibiotico adatto per la Meningite C che è poi quella che avevo riscontrato. Questo ha fatto la differenza, quel Dottorino con la coda ha fatto la differenza! Mi ha salvato la vita! ".



E ha concluso rinnovando nuovamente l'appello al vaccino: "Ci aggiorniamo e ci vediamo presto, un saluto a tutti e ricordate di fare il vaccino!".



In un'intervista a Il Tirreno, infine, ha ribadito: "Il messaggio che voglio dare, anche se sembro insistente, è che l'unico modo per non prendere la meningite è vaccinarsi".