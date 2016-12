Allarme meningite in Toscana, 69enne ricoverata: è il 21esimo caso nel 2015

14:22 - Una donna di 69 anni è stata ricoverata per meningite all'ospedale di Ponte a Niccheri, a Firenze. Con questo, salgono a 21 i casi registrati in Toscana dell'inizio dell'anno. La donna, residente a Pontassieve, è arrivata in ospedale nella notte di mercoledì con febbre alta dal giorno precedente e chiari segni di sepsi. Ricoverata nel reparto di malattie infettive, è risultata positiva all'esame per la tipizzazione del meningococco di tipo C.

I servizi di prevenzione e igiene pubblica della Asl hanno già contattato le persone entrate in contatto con la donna, all'incirca una trentina di cui 13 sanitari, a cui è già stata effettuata la necessaria profilassi antibiotica.



Nel 2015 il meningococco di tipo C ha colpito 16 persone in Toscana, quattro delle quali, tre a Empoli e una a Montevarchi, sono decedute. Gli altri quattro casi registrati sono stati due di meningite B, 1 di W e 1 non tipizzato.