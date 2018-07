Allarme infezioni ospedaliere in Italia: 7mila morti all'anno

In Italia le infezioni ospedaliere provocano settemila morti ogni anno, il doppio di quelli che si registrano in incidenti stradali. E' l'allarme lanciato dagli esperti, che individuano tra le cause principali la decontaminazione non corretta e l'utilizzo eccessivo di antibiotici. Il record di infezioni dopo un intervento chirurgico è della Valle d'Aosta, con 500 casi ogni 100mila dimessi, mentre la Regione più virtuosa è l'Abruzzo, con 70 casi.