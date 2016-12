Alimentazione, ministro Lorenzin: controlli Nas sui cibi nelle scuole

L'indagine riguarda la qualità del cibo offerto ai bambini nelle mense scolastiche ma anche le scelte dei tipi di cibo che vengono utilizzati nelle diete a seconda della fascia di età.



"Sarà trimestralmente fatto il punto della situazione - precisa il ministro - sui risultati emersi dai controlli, come già fatto con la nostra task force nelle residenze per le persone anziane e sui disabili e anche in altre occasioni".



I controlli sono già partiti, ha spiegato Lorenzin, e "del resto queste cose prima vengono fatte e poi annunciate", e non ha voluto precisare se i controlli si svolgono nelle scuole pubbliche o private o in entrambe.



"Ci interessa andare a fondo per capire se esiste veramente un problema - conclude Lorenzin - e che tipo di problema è".