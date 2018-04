Alimentazione, la pasta non fa ingrassare: "E' parte di una dieta sana"

3 aprile 2018 18:15 Alimentazione, la pasta non fa ingrassare: "Eʼ parte di una dieta sana" Le persone coinvolte nella ricerca condotta da un ospedale canadese hanno mangiato 3,3 porzioni di pasta alla settimana, perdendo circa mezzo chilo in 12 settimane

Buone notizie per gli amanti della pasta. In base a uno studio del St. Michael's Hospital, in Canada, i carboidrati contenuti nel prodotto italiano per eccellenza non fanno ingrassare. Al contrario, possono essere considerati parte di una dieta sana. Le persone coinvolte nella ricerca hanno infatti perso circa mezzo chilo in dodici settimane.

A fare la differenza è la tipologia di carboidrati contenuti nella pasta rispetto a quelli di altri cibi. Questo alimento ha infatti un basso indice glicemico, il che significa che provoca minori aumenti dei livelli di zucchero nel sangue rispetto a quelli causati dal consumo di cibi che invece hanno un livello alto di questo indice.

"Lo studio ha rilevato che la pasta non ha contribuito all'aumento di peso o all'aumento del grasso corporeo - evidenzia l'autore principale della ricerca, John Sievenpiper - In realtà l'analisi ha mostrato una leggera perdita di peso, quindi contrariamente alle preoccupazioni, la pasta può essere parte di una dieta sana come ad esempio quella a basso indice glicemico".