13 maggio 2014 Tumori, rischio cellulari per il cervello

Basta mezz'ora di telefonate al giorno L'allarme arriva da ricercatori universitari francesi, secondo cui bastano conversazioni di trenta minuti per causare danni cerebrali Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:48 - Mezz'ora al giorno di telefonate al cellulare aumenta il rischio di tumore al cervello. A lanciare l'allarme sono i ricercatori dell' Università di Bordeaux , secondo cui conversazioni telefoniche troppo lunghe possono causare danni cerebrali permanenti, come meningioma e glioma. Stare al cellulare per 15 ore al mese sarebbe quindi altamente pericoloso per il cervello.