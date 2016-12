Troppo smartphone può far maleMessaggiare mette a rischio i polsi

13:13 - Sms, chat, navigazione, social network. I servizi garantiti da uno smartphone sono molteplici, ma anche dannosi. Specialmente per i polsi, come successo ad una donna spagnola nel 2013, finita in ospedale a Granada dopo sei ore passate a mandare messaggi. Il caso ha spinto la rivista scientifica "Lancet" a condurre una ricerca, che ha evidenziato un rischio di infiammazione per chi utilizza troppo il cellulare.

Questo tipo di problema sarebbe causato da un utilizzo compulsivo del telefono. Diverse ore passate a "messaggiare" causerebbero danni ai polsi, come forti infiammazioni e tendiniti. Nello specifico, un "disagio alla palpazione bilaterale dello stiloide radiale e la mobilitazione del pollice".



E' la rivista scientifica "Lancet" a parlare per la prima volta di patologie di questo tipo. Lo spunto per la ricerca è arrivato dal caso di una donna spagnola, giunta in ospedale a Granada durante le festività natalizie del 2013. La 34enne, alla ventisettesima settimana di gravidanza, aveva passato sei ore durante il giorno di Natale a mandare messaggi di auguri. L'indomani, al risveglio, la donna ha accusato dolori al polso lancinanti; in ospedale i medici hanno poi riscontrato anche una tendinite al pollice.



Oltre a una "dieta" da cellulare, la spagnola ha dovuto assumere farmaci anti-infiammatori per diversi giorni. Non solo occhi e concentrazione quindi, i maniaci dello smartphone rischiano anche i polsi. Proprio come l'allarme lanciato negli anni Novanta riguardo i videogiochi dotati di joystick.