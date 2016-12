Studio Usa, funghicida uccide il tumore della pelle

00:37 - La lotta al cancro passa anche da studi "pazzi" che prendono in considerazione sostanze usate per altre malattie. E' il caso di un medicinale comune, usato contro i funghi cutanei, che ha evidenziato - a livello sperimentale - una decisa efficacia contro il tumore della pelle più diffusi, il carcinoma delle cellule basali.

Il prodotto a base di "itraconazole" - spiega lo studio realizzato alla Stanford university - è riuscito a far diminuire la dimensione dei tumori in media del 24% in due gruppi di pazienti. Uno che aveva preso la medicina alla dose di due pillole al giorno per un mese, e l'altro che aveva assunto dosi inferiori di "itraconazole" ma per 10 settimane.



Secondo il rapporto pubblicato sulla rivista "Clinical Oncology", altre indagini scientifiche hanno già suggerito la presenza di capacità anti-tumorali nella sostanza in questione che rappresenta quindi una nuova speranza nella lotta al cancro. "Icatronazole" interferirebbe sia con i processi di sviluppo dei tumori che con la angiogenesi: ossia la formazione di vene sanguigne che nutrono il cancro.