Studio Gb, pendolari senza stress con l'uso dei mezzi pubblici

18:33 - Bus, metropolitane e perfino i vituperati treni sarebbero gli alleati anti-stress dei pendolari. Secondo gli scienziati sarebbe preferibile usare i mezzi pubblici anziché utilizzare la propria vettura. E' da precisare che lo studio non è stato effettuato in Italia ma in Gran Bretagna. In particolare dai ricercatori della University of East Anglia, condotto su 18mila lavoratori e pubblicato su Preventive Medicine.

Relax durante il viaggio - In base ai risultati, i pendolari che usano la propria macchina per raggiungere il posto di lavoro hanno una probabilità del 13% più alta di accumulare una tensione costante e veder compromessa la capacità di concentrarsi.



"Il segreto delle virtù anti-stress dei mezzi pubblici - spiegano i ricercatori - è legato al fatto che spesso si arriva a piedi alla fermata e poi si tende a rilassarsi durante il viaggio. Al contrario di chi usa la macchina e resta intrappolato nel traffico e nelle code".



I disagi per scioperi e ritardi non sono emersi - Gli autori del lavoro sono rimasti sorpresi del risultato perché anche "le interruzioni improvvise del servizio di trasporto pubblico, per scioperi o altri problemi, possono essere una notevole causa di stress. Ma dall'indagine - sottolineano - questo aspetto non è emerso. Autobus e treni danno alle persone il tempo di rilassarsi, leggere e socializzare. Ecco il segreto".

