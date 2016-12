Ecco come vivere a lungo Otto "trucchi" svelati dalla scienza

1. Mangiare più nocciole. Secondo il New England Journal of Medicine, maggiore è la quantità di nocciole assunta, minori sono i rischi di mortalità per qualsiasi causa. Sette o più porzioni a settimana possono ridurre le probabilità del 20%.



2. Comprare un gatto. La Minnesota Stroke Association dichiara che il semplice fatto di avere un gatto può ridurre il rischio di attacco cardiaco di un terzo.



3. Masticare chewing gum. Lo stress è un noto assassino, gli scienziati della Swinburne University di Melbourne pensano che masticare gomme regolarmente possa ridurre i livelli di ansia del 17%.



4. Ridurre il consumo di carni rosse. Recentemente la Harvard Health Publication ha scoperto che aumenta la presenza di batteri associati alla presenza di L-carnitina. E' una scoperta significativa che aiuta a spiegare il rischio più alto di problemi cardiaci legati al consumo di questo alimento.



5. Guardare lo sport. L'esercizio fisico è associato a una maggiore durata della vita. Ma la University of Western Sydney ha scoperto anche solo guardarlo dà una spinta al sistema nervoso, come se si stesse in campo. Gli effetti sono minimi, però.



6. Tenere la mano a qualcuno. I ricercatori della University of North Carolina hanno scoperto recentemente che stringere la mano di qualcuno per dieci minuti riduce i livelli di cortisolo nel cervello. Ciò abbassa i livelli di stress e consente di vivere più a lungo.



7. Smettere di gridare. Gli scienziati della Duke University hanno concluso che urlare potrebbe aumentare le possibilità di soffrire di patologie cardiache o di ictus.



8. Mangiare più cioccolato. Una ricerca della Cleveland Clinic mostra che mangiare cioccolato dà molti benefici. Tra questi, una migliore salute vascolare, un maggiore afflusso sanguigno al cervello, una pressione più bassa.