22 aprile 2014 Smaltire l'uovo di Pasqua? Una fatica

09:20 - Siete ancora belli gonfi per il pranzo pasquale e avete ancora le mani sporche di cioccolato? E' tempo di smaltire e non sarà una passeggiata. Se avete esagerato e mangiato un pezzo di uovo pari a 800 calorie, vi serviranno fino a 4 ore di camminata non stop o in alternativa un'ora e 20 di corsa per tornare in pari. E' il monito dell'esperto di fitness inglese Darren Casey, che ha stilato una vera e propria tabella per tenere sotto controllo il peso.

La "gola" costa sacrifici - Se l'uovo è al cioccolato al latte e ne mangiamo approssimativamente un pezzo pari a 180 calorie per "tornare in pari", secondo il noto esperto di fitness, dobbiamo fare circa 50 minuti di camminata o 20 minuti di corsa a velocità molto sostenuta. In alternativa ci sono il training metabolico, fatto di esercizi molto duri da sostenere per 8 minuti circa, o i burpees, gli esercizi a corpo libero, per 13 minuti. Se invece l'uovo è al cioccolato fondente e ne mangiamo l'equivalente di 250 calorie per smaltire quelle ingerite necessitiamo di un'ora e 15 minuti di camminata non stop, 35 minuti di corsa a ritmo sostenuto oppure 17 minuti di training metabolico o 19 di burpees.



Non c'è grossa differenza di calorie tra cioccolato al latte e fondente: il primo è più ricco di proteine e di grassi, mentre il secondo non contiene colesterolo, è più ricco di fibre e contiene molti più flavonoidi, potenti antiossidanti presenti naturalmente nel cacao.