Abbuffate pasquali, rischi acne e cellulite

Pelle ringiovanita con la "pressione" cellulare 17:57 - Linea e pelle a dura prova con la maratona gastronomica prevista per il prossimo weekend pasquale. Il rischio è la comparsa di acne e cellulite. Ma basta qualche accorgimento per evitare che la pausa pasquale ci lasci come souvenir brufoli e rotolini.

La sorpresa dentro l'uovo è l'acne - L'allerta arriva da Gabriella Fabbrocini, docente di dermatologia e venereologia all'Università di Napoli Federico II: "L'elevato apporto di carboidrati e di cibi particolarmente zuccherini innalza la glicemia e fa dilatare il girovita. E' stato dimostrato che un eccesso di glucosio, imputabile per lo più al latte contenuto nel cioccolato delle uova pasquali, faciliti lo sviluppo dell'acne. L'eccessiva quantità di glucosio nel sangue, infatti, induce una insulino resistenza con effetto moltiplicatore nella stimolazione delle ghiandole sebacee".



La cellulite peggiora - Stesse sorti anche per le cellule adipose: "Una nutrizione ad alto carico glicemico induce anche a un aumento del peso corporeo e ad accumuli di grasso, in particolare nella cavità addominale per l'uomo e nel tessuto sottocutaneo per la donna quindi con un peggioramento della cellulite" spiega Fabbrocini.



I consigli dell'esperta - Per frenare i danni la specialista raccomanda, prima e nei giorni di feste, di limitare il consumo di carboidrati, consumare proteine soprattutto di origine vegetale, abbondare con frutta e verdura, bere molto e fare attività fisica. Oltre a usare i cosmetici idonei alla pelle grassa e sottoporsi a terapie dermatologiche per il trattamento della cellulite.