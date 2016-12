Riflessi più scattanti con gli spinaci

12:52 - Non solo gli spinaci regalano la forza di Braccio di ferro, ma anche una maggiore prontezza di riflessi. L'alimento, come uova e pollo, ha al suo interno l'amminoacido tirosina che dà una marcia in più a chi lo assume. A svelare questa proprietà è uno studio condotto presso l'Università di Leida e pubblicato sulla rivista Neuropsychologia.

Anche in altri alimenti - La ricerca prende le mosse dal fatto che la tirosina, è la base per produrre nel cervello due importanti neurotrasmettitori, dopamina e norepinefrina. L'amminoacido contenuto in molti cibi, soprattutto spinaci e uova ma anche in pollo, tacchino, soia, nocciole, avocado e banane.



Gli esperti dell'ateneo olandese hanno offerto a un campione di volontari dei succhi all'arancia o arricchiti di tirosina o di una sostanza placebo inerte. Poi hanno sottoposto i volontari a un test sui riflessi. E' emerso che, dopo aver bevuto il succo con integrazione di tirosina, le reazioni dei volontari sono diventati più scattanti.