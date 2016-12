Orgasmo femminile più frequente grazie a un farmaco presto in commercio

12:35 - Un nuovo farmaco per l'orgasmo femminile potrebbe essere presto disponibile in farmacia. Il gel nasale Tefina si è dimostrato sicuro ed efficace, secondo gli sviluppatori, ma sono necessari ulteriori test perché giunga sul mercato. Il prodotto contiene testosterone, l'ormone sessuale che, se presente a bassi livelli nell'organismo, è associato a una scarsa libido.

Lo studio - Il gel, messo a punto dalla Trimel Pharmaceuticals Corporation, è progettato per la terapia dei disordini dell'orgasmo femminile, caratterizzati dalla difficoltà a raggiungere il climax del piacere e dall'angoscia legata a questo disagio. Durante gli esperimenti a 253 donne con la patologia sono state somministrate tre differenti dosi del farmaco o un placebo.



Le volontarie hanno ricevuto il trattamento per 84 giorni. I ricercatori hanno scoperto che le pazienti a cui è stato dato il farmaco hanno avuto 2,3 orgasmi durante il periodo di prova mentre il gruppo di controllo che ha assunto il placebo solo 1,7. Ovviamente, i dati decimali sono il risultato della media complessiva. Inoltre, non sono stati registrati effetti collaterali.



Sheryl Kingsberg, tra gli autori della ricerca, spiega: "Approssimativamente una donna su cinque riporta difficoltà con l'orgasmo e un quarto di queste mostra un disagio marcato, criterio chiave per una diagnosi clinica. Attualmente non ci sono opzioni terapeutiche".