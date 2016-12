Mangiare la soia fa bene al cuore delle donne

11:26 - Inserire grandi quantità di soia nella dieta aiuta a proteggere il cuore delle donne. I risultati sono evidenti soprattutto nella fase dell'invecchiamento, ma il consumo di questo alimento va iniziato per tempo. Questo il risultato di una ricerca condotta dalla Wake Forest School of Medicine e pubblicata su Menopause.

Rimedio naturale - In particolare, un consumo di soia molto prima della menopausa, per quasi tutta la vita come nel caso delle donne asiatiche, può aiutare a prevenire in maniera del tutto naturale l'aterosclerosi, caratterizzata da un'infiammazione cronica delle arterie di grande e medio calibro.



Il test su scimmie - Per arrivare a questa conclusione sono state analizzate delle scimmie di laboratorio che hanno subito un intervento di rimozione delle ovaie per simulare la menopausa. Un gruppo ha iniziato prima dell'intervento una dieta a base di soia, che poi è stata fatta proseguire anche dopo la menopausa. Un altro gruppo che aveva seguito prima un regime alimentare base di proteine animali, ha continuato a farlo, mentre un terzo ha cambiato alimentazione, iniziando una dieta a base di soia.



L'importante è la costanza - Dopo 34 mesi di osservazione, i livelli di colesterolo erano ottimali nelle scimmie che avevano seguito una dieta ricca di soia prima e dopo la menopausa. Risultavano migliorati anche i valori di chi tra gli animali era stato sottoposto a un cambio di alimentazione, salvo quelli in cui il processo di ispessimento delle arterie era già in atto.



Margery Grass, direttore esecutivo della American Society of Menopause, commenta: "I risultati di questa ricerca suggeriscono che stili di vita salutari vanno messi in atto prima per ottenere benefici negli anni seguenti".