La pillola riduce l'eccitazione sessuale? No, se si è coerenti

10:20 - La soddisfazione sessuale della donna non è influenzata se incontra il partner mentre sta già prendendo la pillola. Comunque, le donne notano un reale crollo nell'eccitazione sessuale se smettono di assumere il contraccettivo orale durante una relazione. La scoperta è delle università di Stirling, Glasgow, Newcastle e Northumbria, con la collaborazione della Charles University di Praga. La ricerca è stata pubblicata su Psychological Science.

O sempre o mai - Gli esperti hanno analizzato il comportamento di 365 coppie. Hanno analizzato come gli aspetti sessuali e no delle relazioni a lungo termine sono state influenzate dall'uso della contraccezione ormonale.



Craig Roberts, tra gli autori della ricerca, ha detto: "I risultati mostrano che le donne che hanno incontrato il partner mentre stavano prendendo la pillola e che continuavano a farlo, così come quelle che non l'avevano mai usata, hanno riportato una maggiore soddisfazione sessuale rispetto a quelle che hanno iniziato o interrotto l'assunzione del contraccettivo orale durante la relazione".



Cambia il partner ideale - Roberts ha detto: "Già ricerche precedenti avevano mostrato che i contraccettivi ormonali, alterano in maniera subdola le preferenze del partner ideale delle donne e che spesso le donne che usano la pillola al momento dell'incontro con il compagno lo trovano meno attraente fisicamente quando interrompono l'assunzione".

Lo scienziato puntualizza: "I nostri risultati supportano queste scoperte ma puntano sull'impatto del cambiamento dell'uso del contraccettivo ormonale durante una relazione".