I detergenti antibatterici sono inefficaci contro l'influenza

16:08 - I detergenti antibatterici non riducono il rischio di ammalarsi di influenza o di trasmettere i germi. A confutare l'efficacia dei gel disinfettanti tascabili sono gli esperti della Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia del farmaco statunitense. Per l'ente regolatorio, addirittura, i potenziali rischi sarebbero più dei benefici.

Non ci sono prove sull'efficacia - Attualmente infatti, si spiega sul sito della Fda, non ci sono prove che questi prodotti da banco siano più efficaci nel prevenire la trasmissioni di malattie rispetto al lavarsi le mani con acqua e sapone. Inoltre, contengono sostanze chimiche, come triclosan e triclocarban, che possono risultare pericolose.



Potrebbero aumentare la resistenza dei batteri - Colleen Rogers, microbiologa della Fda, spiega: "I nuovi dati suggeriscono che i rischi associati all'uso quotidiano e a lungo termine dei saponi antibatterici possano superare i loro benefici. Alcune sostanze possono infatti contribuire alla resistenza batterica agli antibiotici e avere imprevisti effetti ormonali". Effetti osservati finora sugli animali, questi ultimi, quindi non accertati sull'uomo, ma su cui occorre, secondo l'Fda, un maggiore approfondimento.