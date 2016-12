"Decapitato" in un incidente, medici riattaccano testa a bimbo di 16 mesi

Si trovava in auto con la madre e la sorellina quando è stato coinvolto in uno spaventoso incidente a Brisbane , in Australia , che gli ha causato la rottura della prima e della seconda vertebra . Il piccolo Jackson Taylor , soli 16 mesi d'età, ha subito così una decapitazione interna che gli ha distaccato il collo dalla schiena e messo a serio repentaglio la vita. Dopo un intervento durato sei ore , però, i medici sono riusciti a "riattaccare" il capo al bambino. " E' un miracolo ", ha esultato in lacrime mamma Rylea.

Per effettuare l'intervento record, i chirurghi australiani hanno attinto la "materia prima" da una costola dello stesso bambino. Ora il piccolo Jackson è assicurato da una struttura protettiva rigida che mantiene la sua schiena in posizione eretta. "Fra due mesi la potrà togliere e si riprenderà del tutto" hanno spiegato i medici.



Secondo il chirurgo Geoff Askin, leader del team di medici, "non sono molti i bambini che sarebbero sopravvissuti a un evento tale e anche se rianimati non avrebbero potuto muoversi o respirare di nuovo". Per fortuna, però, il piccolo Jackson ha sorpreso tutti e tornerà alla sua vita normale in brevissimo tempo.