Barbara d'Urso e la cerniera di Renzi

10:44 - Diciamoci la verità: forse non saranno stati Frost e Nixon nell'epico duello anni 70, ma Barbara d'Urso contro (be', contro...) Matteo Renzi a "Domenica Live" è stata una grande lezione di tecnica televisiva.

D'accordo s'è detto di tutto: del "prosciugamento consenziente" dei voti del centrodestra, di Barbara in pizzo nero che blandiva il premier a botte di sorrisi, di ammiccamenti, di vaporosi basculamenti di chioma; di Matteo che dava del "tu" a Barbara come a una vecchia amica; delle domande personali sui "94 anni della nonna Maria" e sulla pazienza delle consorte Agnese con cui si cerca di 2proteggere i figli"; della "strategia di Renzi per parlare al corpo profondo del Paese (che è di destra)"; dei selfie con boccuccia strizzata di Barbara. Si è detto tutto anche dello snobismo di Renzi verso i talk tradiionali, e dalla sua capacità di attingere al bacino pop dei voti di Canale 5 (un pubblico di destra). S'è detto anche della capacità del premier di usare quella piazza mediatica gremita di massaie, gioia e populismo per lanciare i proclami e le promesse migliori (l'attacco alle Regioni, gli 80 euro a tutte le mamme). S'è detto pure che l'apparizione di Renzi è servita a far toccare al programma Mediaset il 19,2% di share, stracciando i concorrenti di Domenica In, anche se questo la d'Urso lo fa ogni santa domenica. S'è detto che il Renzi Show in casa del "nemico" ha nutrito tutti i talk successivi, a cominciare, il giorno dopo, dalla PiazzaPulita di Formigli.



Non ho ancora sentito, invece, l'applauso alla vera protagonista: Barbara d'Urso, il miglior animale televisivo oggi in circolazione. Non mi sono piaciute, a essere onesti, in queste anni, alcune uscite della d'Urso, dal tormentato Baila al dialogo con un Francesco Nuti sofferente, roba ai limiti dell’efferatezza. Ma nello scontro uno-contro-uno Barbara era ed è rimasta imbattibile. Non ce n'è per nessuno. Barbara, nelle interviste, ostenta un'empatia superba e un paraculismo ipnotico, raro esempio di performance artistica applicata alla tv. Arriva un momento in cui tra intervistatore e intervistato – come spiegava sempre il maestro del genere, Maurizio Costanzo - il primo sfonda l'area intima del secondo, ne prende la cerniera dell'anima e la scorre dall'alto in basso; da quel preciso momento l'ospite, spogliato delle convenzioni, si mette, nudo completamente, in balia del conduttore. Certo Renzi, aveva, scientemente, la cerniera mezza aperta e a Barbara è un attimo per trasformarsi in una specie di Ophra Winfrey. E chi la smuove più da lì?... (Vale anche per Renzi: e chi lo smuove più da lì?)...