ManpowerGroup presenta i finalisti del Premio Campiello

18:12 - ManpowerGroup ospita la 52a edizione del Premio Campiello: mercoledì 25 giugno alle ore 18.30, presso l'Auditorium di via Rossini 6/8, verranno presentati i cinque finalisti del Premio letterario.

La 52a edizione del Premio Campiello ha il sostegno di ManpowerGroup che rinnova la sua storica partnership con il prestigioso premio letterario nazionale, confermando il proprio impegno a sostegno del talento, individuandolo e valorizzandolo in ogni ambito e forma nel quale si manifesti.



Mauro Corona con “La voce degli uomini freddi” (Mondadori), Giorgio Falco con “La gemella H” (Einaudi), Giorgio Fontana con “Morte di un uomo felice” (Sellerio), Fausta Garavini con “Le vite di Monsù Desiderio” (Bompiani) e Michele Mari con “Roderick Duddle” (Einaudi): questi i nomi dei 5 finalisti che si confronteranno in occasione dell’incontro moderato da Paolo Liguori, Direttore Editoriale di New Media del Gruppo Mediaset.



Per Stefano Scabbio, Presidente di ManpowerGroup Italia e Iberia: “Ospitare a Milano i finalisti del Premio Campiello è un grande onore ma anche un esplicito invito alle imprese affinché contribuiscano alla promozione della cultura nelle sue diverse forme. Chi, come noi, opera quotidianamente per valorizzare il talento individuale, sa che, se trasformato in qualcosa di sistemico, riesce a creare quel fondamento di eccellenza di cui il nostro Paese in questo momento ha assolutamente bisogno. La cultura è un patrimonio nazionale che, responsabilmente, dobbiamo tutti farci carico di alimentare, migliorare e sostenere. La cultura in Italia, che detiene un patrimonio storico, monumentale e naturalistico senza eguali, rappresenta un bacino occupazionale ancora ampiamente inespresso, che deve essere efficacemente sostenuto e sviluppato perché le sue potenzialità possano tradursi in concrete realtà occupazionali”.



La 52a edizione del Premio Campiello è realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, riceve il patrocinio e il sostegno della Regione del Veneto e della Fondazione Musei Civici Venezia. È resa possibile grazie al concorso di: Banca Popolare di Vicenza, Eni, Assicurazioni Generali, ManpowerGroup, Casinò di Venezia, Gruppo Save, Fiera di Vicenza, Koinè Gruppo HCI, Permasteelisa Group, Fiamm, Adacta Studio Associato; in collaborazione con Grafiche Antiga.