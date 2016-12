ManpowerGroup: numeri incoraggianti per chi cerca lavoro

14:21 - ManpowerGroup Italia ha diramato i dati relativi all’indagine trimestrale denominata Previsioni Manpower sull’Occupazione, che mette in evidenza dati in lento miglioramento per chi sarà in cerca di occupazione nei prossimi tre mesi. Con un campione di più di 1.000 datori di lavoro che hanno risposto, il 5% prevede nuove assunzioni, il 10% prevede una riduzione degli organici e l’’81% li manterrà invariati.



A seguito degli aggiustamenti stagionali la Previsione Netta sull’Occupazione in Italia è -8%. La previsione netta per l’occupazione è stata positiva solo un trimestre negli ultimi sei anni. Le prospettive per l’occupazione si indeboliscono di 2 punti percentuali rispetto allo scorso trimestre, tuttavia registrano un miglioramento di 2 punti percentuali in confronto allo scorso anno e mostrano segnali di ripresa in 8 settori su 10 e in due delle quattro aree geografiche rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Nonostante le deludenti previsioni del terzo trimestre, avvistiamo alcune potenziali opportunità all’orizzonte” commenta Stefano Scabbio, Presidente e Amministratore Delegato di ManpowerGroup Italia e Iberia “soprattutto in vista di Expo 2015, una grande opportunità di riscatto per il nostro Paese”. “In un momento come quello attuale” prosegue Scabbio “Expo Milano 2015 rappresenta più che mai la scintilla per far ripartire il motore della crescita: una sfida che possiamo cogliere e saper sfruttare al meglio, che porterà lavoro, turismo, e quindi ripresa dei consumi nel nostro Paese. ManpowerGroup, HR Premium Partner di Expo 2015, coglie l’occasione con grande senso di responsabilità per formare tanti giovani lavoratori che avranno modo di vivere un percorso professionalizzante e internazionale in un contesto dinamico, e per accompagnarli all’interno di un programma specifico per capitalizzare questa splendida esperienza”.



Settori - In 8 comparti industriali su 10, i datori di lavoro prevedono di ridimensionare i propri organici nel terzo trimestre del 2014. Il miglioramento nelle Previsioni più significativo dall’ultimo trimestre è quello del settore Ristoranti e Alberghi, con 23 punti percentuali. Altresì, si prevedono miglioramenti di 7 e 6 punti percentuali rispettivamente nei settori Commercio all’Ingrosso e al Dettaglio, ed Energia Elettrica, Gas e Acqua. Le Previsioni si indeboliscono in due settori, con un calo di 4 punti percentuali nel settore Agricoltura, Caccia, Selvicoltura e Pesca, e una diminuzione di 3 punti percentuali nel settore Pubblico e Sociale.



Aree geografiche - I datori di lavoro prevedono un ridimensionamento degli organici in tutte e quattro le macroaree geografiche nel periodo Luglio – Settembre. I programmi di assunzione più deboli sono quelli relativi a Sud e Isole, con una Previsione per l’Occupazione di -10%. Nell’area del Nord Ovest si riporta una debole Previsione con -8%, così come nel Nord Est e nel Centro Italia dove le Previsioni si attestano a -7%. In confronto con lo scorso trimestre, le prospettive di assunzione si indeboliscono in tre delle quattro aree geografiche, in particolare di-4 punti percentuali nell’area del Centro Italia, e di 2 punti percentuali nel Nord Est. I datori di lavoro del Sud e Isole riportano invece un miglioramento di 4 punti percentuali.

