"Revolution", il giorno del conduttore a sua insaputa

"Revolution" (Tv 2000, lunedì, seconda serata) parte dall'assioma alla Renzo Arbore che la tv è improvvisazione; transita dalle parti degli innumerevoli - e dimenticabili - talk che affollano le notti sperimentali di Raidue o dell'Italiauno di Davide Parenti ("Open Space"); entra nell'approfondimento scientifico/filosofico tra Piero Angela e Le ragioni della speranza; e reinterpreta tutto "in chiave dantesca". La cosa risulta un tantino arzigogolata. Il problema è che gli snodi, qui, sono talmente veloci che l'incasimento, la bolgia del nonsense, sta sempre dietro l’angolo. E quando una tipa con bombetta introduce la povera Ciampoli nel tema del giorno di cui la conduttrice, nulla sa, il cibo ("Ingordi che di dolci vanno pazzi e coi loro sguardi di cacao curiosi, entrino i golosi..."); beh, in quel momento, ho provato pena cristiana, sembrava che l'iceberg della surrealtà si stesse per abbattere sulla povera donna. Eppure.



Eppure, la prode biondina è sopravvissuta (bene) a, nell'ordine: uno psicoterapeuta che l'inchioda a una poltrona da barbiere parlando di neurotrasmettitori e di "cibo-schifezza"; una chef stellata che la costringe a mangiare, al buio, alici di cetara; un rapper napoletano che canta "se non mangio bene/non appaio/il cibo è religione ho il palato fine/prego nelle cucine'; un prete che mixa la mela di Eva, Noè ubriaco e Sant'Ignazio da Loyola; una modella anti-anoressia; un tizio che sembra Jesus Christ superstar che digiuna da cinque giorni ed è contento. Ecc, ecc. Le sedie volanti sullo sfondo, come nei quadri surreali di Magritte, non sono causuali.



"Revolution" di Alessandro Sortino, sembra una cosa da folli, specie tenendo conto che siamo sulla tv dei vescovi. Ma la Ciampoli conduttrice a sua insaputa sta al gioco. E riesce a spiegare bene ciò che non sa. Con qualsiasi altra sarebbe stata l'apocalisse. La prima puntata necessita di aggiustamenti, ma scivola bene. Che poi si riesca a reggere per tutti i gironi danteschi è sfida d'audience e mistero mariano...