Voucher, la Camusso: "Il nuovo strumento è identico, faremo ricorso"

Il nuovo strumento in discussione in Parlamento "è identico ai voucher". Lo sostiene il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, spiegando che "qualcuno dice che sia una soluzione del tutto diversa da quella dei voucher, ma non è vero. Siamo di fronte a un meccanismo assolutamente analogo che non è un rapporto di lavoro". E avverte: "Se i voucher dovessero essere reintrodotti, ricorreremo alla Corte Costituzionale".