Voucher, Cgil: "Uso anomalo da parte della Pubblica Amministrazione"

"Abbiamo notato un uso anomalo e massiccio dei voucher da parte della Pubblica Amministrazione, la quale dovrebbe invece dare l'esempio alle altre imprese nell'applicare delle buone regole del lavoro": così Massimo Bonini, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano, a Tgcom24. "Si sta estremamente risparmiando sul costo del lavoro e fa male vedere come le multinazionali, che vogliono insegnare all'Italia come si fa impresa, siano le prime che peccano in difetto", ha poi aggiunto.