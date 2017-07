11 luglio 2017 16:37 Vaccini, ok commissione Senato al decreto: testo ora in Aula | Meno sanzioni a genitori che non vaccinano Il testo arriva in Aula a Palazzo Madama. Tra le modifiche apportate, la principale riguarda la riduzione delle vaccinazioni obbligatorie: da 12 a 10

Via libera dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato al decreto vaccini, su cui il governo ha posto la fiducia. Martedì l'approdo in Aula a Palazzo Madama. Tra le modifiche apportate, la principale riguarda la riduzione delle vaccinazioni obbligatorie, passate da 12 a 10. Diminuite, inoltre, le sanzioni ai genitori che non vaccinano e tolto il riferimento al rischio della perdita di patria potestà.

Ecco le vaccinazioni obbligatorie: polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, emofilo di tipo B, morbillo, parotite, rosolia e varicella. A queste, poi, se ne aggiungono altre 4 consigliate attivamente dalle Asl: anti-meningococco B e C, anti-pneumococco e anti-rotavirus. Tra gli emendamenti approvati nei giorni scorsi, uno prevede la possibilità, per i medici, di somministrare i vaccini in farmacia.