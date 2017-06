Vaccini obbligatori, Gentiloni: obiettivo è evitare vere emergenze

"L'obiettivo dell'estensione dei vaccini obbligatori e dell'aumento delle sanzioni per il mancato rispetto è quello di evitare che le difficoltà presenti oggi si trasformino in vere emergenze". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni al termine del Cdm. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha aggiunto che con l'approvazione del decreto "sono state allargate a dodici le vaccinazioni obbligatorie per l'iscrizione a scuola".