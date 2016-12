Vacanze estive, all'estero durano meno In Germania e Gb solo sei settimane

24 marzo 2015 Vacanze estive, all'estero durano meno

12:10 - Non si placano le polemiche sulla proposta del ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, di ridurre le vacanze scolastiche. Con Turchia, Lituania e Lettonia, oggi l'Italia è il Paese dell'Unione europea in cui la sospensione delle lezioni, in estate, è più lunga: 13 settimane. All'opposto della classifica stilata dalla Commissione europea ci sono Germania, Regno Unito e Danimarca, i cui studenti riposano solo sei settimane.

Va detto, però, che oltre confine ci si ferma di più durante l'anno. In Germania, ad esempio, hanno importato lo "spring break" statunitense: 11 giorni di pausa da inserire a discrezione delle autorità locali tra aprile e giugno. Sospensione delle lezioni, poi, anche in autunno.



In Francia scuole chiuse per 14 giorni a Carnevale e a Pasqua, quando gli alunni italiani non restano a casa che qualche giorno.



Nei Paesi mediterranei, invece, si segue un calendario scolastico più simile al nostro. In estate banchi vuoti per un minimo di 10 e un massimo di 13 settimane in Spagna, Grecia, Portogallo, Cipro e Malta.