Terrorismo, Matteo Renzi: "Non lo sottovalutiamo, ma restiamo umani"

"Il terrorista è colui il quale ti uccide e se non ti uccide prova a farti vivere nel terrore come piace a lui. Noi non dobbiamo sottovalutare niente, ma contemporaneamente dobbiamo mantenerci umani". Così Matteo Renzi durante il suo intervento all'Italian Digital Day di Venaria (Torino). "Sono per fare più controlli, per essere più operativo. Non è un agguato alla privacy dire che si devono seguire queste persone", ha aggiunto il premier.