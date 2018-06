Tav, Toninelli: "Analizziamo costi-benefici e poi decidiamo"

"Il mio obiettivo è analizzare costi e benefici di tutte le opere". Così il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, sul futuro della Tav Torino-Lione. "Le opere che saranno necessarie e buone per i cittadini dovranno essere finite, soprattutto quelle già iniziate. Quelle che invece non saranno un vantaggio dovremo analizzarle nel dettaglio e valutare come agire, sempre nell'interesse dei cittadini", ha sottolineato.