Svizzera, Gentiloni: libera circolazione o rapporti con Ue a rischio

Il "referendum antifrontalieri non ha per ora effetti pratici, ma senza libera circolazione delle persone, i rapporti tra Svizzera e Ue sono rischio". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni, dopo l'approvazione del referendum in Ticino sui limiti ai lavoratori frontalieri. "Predisporremo le adeguate contromisure per difendere i diritti dei nostri concittadini lavoratori", è la reazione del governatore lombardo, Roberto Maroni.