Stipendi Rai, Dall'Orto: "Individuare fasce di compensi"

Sul caso degli stipendi Rai "la volontà ferma è che non si generino casi come il passato. L'ottica è trovare soluzioni mentre si fanno cambiamenti". A dirlo è il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto, in audizione in Vigilanza. L'idea, spiega, è quella di "individuare fasce di compensi, tenendo conto anche della storia aziendale della persona; inserire le logiche dell'indennità di funzione che termina con la conclusione del ruolo".