Stadio Roma, Renzi attacca Bonafede: in realtà è in malafede

"Peccato che il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in realtà 'malafede', ha detto che non verrà in Parlamento, a rispondere sul caso dello stadio della Roma". Lo ha affermato Matteo Renzi in diretta su Facebook. "Ricordo che lui era quello che aveva iniziato al comune di Firenze con la webcam per garantire la trasparenza. Ecco, la trasparenza vale anche per lui", ha attaccato.