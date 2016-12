Terremoto, Renzi: "Niente tende per gli sfollati, gli alberghi ci sono. Sapremo ricostruire senza sprechi"

"Il primo obiettivo è mettere in sicurezza. Ne parleremo nel Cdm straordinario. Non possiamo avere le tende per qualche mese in montagna, sotto la neve. Gli alberghi ci sono, per tutti". Lo ha affermato il premier Matteo Renzi chiudendo la questione sollevata dagli abitanti di Norcia che avevano chiesto di poter stare vicini alle case, colpite dal terremoto. "I danni al patrimonio abitativo, economico, culturale sono impressionanti. Ricostruiremo".