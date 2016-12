Terremoto, Renzi: ci vorrà tempo ma ricostruiremo tutto

"C'è un'emergenza della ricostruzione. Ci vorrà tempo e ce la faremo, non c'è la bacchetta magica. Ma lo faremo, anche se ci vorrà tanto tempo". Lo ha detto Matteo Renzi a Preci, in Umbria. Il premier ha poi aggiunto: "Nessuna deportazione, abbiamo messo a disposizione gli alberghi e poi l'obiettivo è studiare dei moduli per permettere alle persone di restare vicino alle loro case".

Renzi conferma che tra giovedì e venerdì il cdm varerà il nuovo decreto legge con le misure per le zone terremotate. "Ci vogliono energia e decisione, la sfida e tutt'altro che facile", scandisce parlando con i giornalisti al termine della messa officiata da Vescovo nella cittadina di Preci.



Il presidente del Consiglio si rende conto delle preoccupazioni dei cittadini per le loro case ("preoccupazione fisiologica" ha detto) nel caso di un loro allontanamento in località sicure tra la costa marchigiana e il lago Trasimeno, in attesa dei prefabbricati che - ricorda - saranno pronti entro 6-7 mesi.