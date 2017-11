Sicilia, affluenza in calo: alle 19 ha votato il 36,39% degli elettori

Alle 19 in Sicilia ha votato il 36,39% degli elettori per le regionali. dove le urne resteranno aperte fino alle 22. Nel 2012, alla stessa ora, alle urne era andato il 37,66%. I dati riguardano tutte le 5.300 sezioni. Gli aventi diritto sono in tutta l'isola 4.661.111 persone, e tra queste si sono recate ai seggi in 503.537. Alle 12 Siracusa la provincia con la più alta affluenza, pari al 12,23%, seguita da Ragusa all'11,24%. A Palermo 11,06%.

Questa ultima tornata elettorale prima delle politiche si configura come un test decisivo per partiti e coalizioni. Intanto esplode la polemica per la decisione di posticipare lo scrutinio alle 8 di lunedì. Secondo Erasmo Palazzotto di Sinistra Italiana, infatti, "è sbagliato lasciare le urne chiuse per l'intera notte di domenica. Se qualcuno volesse fare il furbo avrebbe maggiori opportunità. Nel 2007 il voto venne falsato come accertato con sentenza passata in giudicato".



Gli elettori dovranno scegliere fra quattro candidati: Nello Musumeci (centrodestra), Giancarlo Cancelleri (M5s), Fabrizio Micari (centrosinistra) e Claudio Fava (Mdp e Sinistra italiana). L'astensionismo sarà un fattore chiave del voto, con il M5S convinto che "più gente andrà votare, più aumenteranno le chance di vittoria".