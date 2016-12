Referendum,Renzi: "Possiamo portare a casa rimonta" | Grillo: "Paese spaccato, anche una sconfitta ci dà forza"

Un governo di scopo? "La legge elettorale la possiamo fare in Parlamento con un governo dimissionario, un governo per gli affari correnti". Lo afferma Luigi Di Maio del M5s. "Non accetto che Renzi dica che se vince il No c'è un governo tecnico. Per me esistono i governi passati per le elezioni o meno e quello Renzi è un governo fabbricato in provetta", aggiunge.