Renzi: "La sfida è con il M5s, non con il centrodestra" - Poi, il segretario dem focalizza il duello di queste elezioni e afferma: "Se guardate i giornali gli editorialisti hanno già votato e i titolisti già deciso. Hanno letto i sondaggi e detto che ha vinto il centrodestra: si sono dimenticati di leggere la legge elettorale che per due terzi premia non le coalizioni ma il primo partito. La sfida per il primo posto alle elezioni non è tra Berlusconi e Salvini ma tra Pd e M5s. Lo dico ai moderati: l'alternativa al Pd non è il centrodestra ma il M5s".



"Sfida difficilissima" - Renzi sottolinea che il duello sarà molto delicato precisando che si tratta di "una sfida difficilissima che non voglio sottovalutare. Ci sono cinquanta giorni per capire se vogliamo fare sul serio o no. Gentiloni ha fatto benissimo a ricordare l'importanza del passaggio del 4 marzo. Ma facciamoci un selfie e capiamo che c'è una diversità enorme tra noi e gli altri"



Punta poi sul gioco di squadra e avverte: "Ecco perché non è importante qual è il nome che va a palazzo Chigi ma che sia del Pd. E non per il Pd, ma per l'Italia". Mentre sul centrodestra ammonisce: "Si presentano come un'alleanza solida ma è l'alleanza dello spread. Sono stati loro il governo dello spread, noi siamo dovuti intervenire per far ripartire il Paese".