L'Italia "corre un grande pericolo, quello di cadere nelle mani del M5s: assoluti incapaci, che non hanno mai lavorato e pagato le tasse e hanno invidia profonda per chi ha saputo conquistarsi il benessere". A dirlo è il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al Tg5. "Se vincessero - spiega - distruggerebbero il paese così come stanno distruggendo Roma, come tutti possono vedere con l'emergenza rifiuti".