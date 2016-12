Renzi per Mattarella, no di Berlusconi Non scatta il quorum, è fumata nera

Fumata nera al primo voto per il nuovo Capo dello Stato. Nessuno ha raggiunto la maggioranza qualificata. Tante le schede bianche, voti anche a Magalli, Ferilli, Greggio e Forlani. Il Pd voterà il suo candidato, Sergio Mattarella, dal quarto scrutinio: "E' uomo della legalità, della battaglia contro le mafie e della politica con la P maiuscola", ha detto Renzi. No di Forza Italia e Lega. M5S per Imposimato. Applausi in Aula per Napolitano.

18:59 Il responso del primo spoglio

Ecco il responso del primo spoglio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Nessuno ha ottenuto il quorum di 672 voti.

- Schede bianche: 538

- Ferdinando Imposimato (candidato M5S): 120

- Vittorio Feltri (candidato Lega e FdI): 49

- Luciana Castellina (candidata Sel): 37

- Emma Bonino: 25

- Stefano Rodotà: 23

- Gabriele Albertini: 14

- Claudio Sabelli Fioretti: 11

- Mauro Morelli: 9

- Romano Prodi: 9

- Schede nulle: 33 - Dipersi: 48

18:41 Boschi: "Fi e Ap non hanno chiuso del tutto"

"Ap e Fi non hanno chiuso del tutto, hanno dato indicazione fino alla terza votazione e poi, dalla quarta vedremo. Mancano tre giorno che in politica sono un'era geologica". Lo dice in Transatlantico il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi che aggiunge: "Il quarto scrutinio non c'è ancora un'indicazione da nessun gruppo".

18:28 Alfano: "Il patto di governo tiene"

"Ogni valutazione sul governo" fatta in relazione al voto per l'elezione del presidente della Repubblica "è fuori luogo. Per noi il patto di governo tiene ed è estraneo a questa giornata". Lo ha detto, secondo quanto si apprende, Angelino Alfano ai gruppi di Area popolare (Ncd e Udc).

18:25 Ncd e Udc: scheda bianca al IV scrutinio

Ncd e Udc voteranno probabilmente scheda bianca anche alla quarta votazione. E' quanto emerge, a riunione ancora in corso, dall'assemblea dei grandi elettori centristi. Sarà "astensione", spiega il senatore Luigi Marino a margine della riunione. Lo stesso farà Forza Italia.

18:13 Fumata nera, niente quorum

Come previsto, il nuovo presidente della Repubblica non è stato eletto alla prima votazione. Nonostante lo spoglio sia ancora in corso, infatti, nessuno è più in grado di raggiungere il quorum richiesto di 672 voti, pari alla maggioranza qualificata.

18:03 Dopo 200 schede il primo voto a Mattarella

Ci sono volute 200 schede scrutinate prima di sentire il nome di Sergio Mattarella. Tra le schede si contano intanto altri voti con "dedica". Dopo Magalli, spazio anche per Giuliano Mignini, il pm del processo Meredith.

18:02 Voti anche a Ferilli ed Ezio Greggio

Anche l'attrice Sabrina Ferilli incassa un voto per il Quirinale da parte del Parlamento in seduta comune. La lettura della scheda con il nome dell'attrice ha sollevato esclamazioni di sorpresa nell'Assemblea. Un voto è andato anche a Ezio Greggio, conduttore di Striscia la Notizia.

17:54 Tante schede bianche, poi Magalli e Forlani

Dopo poche schede scrutinate arriva subito uno dei primi voti "burla" attesi per oggi. E' per Arnaldo Forlani, l'ex leader Dc che corse effettivamente, senza riuscirci, per il Colle nel 1992. Arrivati anche i primi voti per Giancarlo Magalli. Poi Sabelli Fioretti, Albertini, Stefania Craxi, Luciana Castellina e Francesco Barbato.

17:46 FI, Fitto: Nazareno fallito, azzerare vertici

"Azzeramento totale nel partito e nei gruppi parlamentari dopo il totale fallimento politico del Nazareno. E' impensabile che i cultori del Nazareno pretendano ora di travestirsi da oppositori di Renzi". Così Raffaele Fitto, europarlamentare di Forza Italia, in una nota.

17:42 Chiuse le votazioni, inizia lo spoglio

Terminata nell'Aula di Montecitorio la prima votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Ha ora inizio lo spoglio, che è pubblico e viene svolto dalla presidente della Camera, Laura Boldrini.

17:19 Letta: clima molto cambiato da 2 anni fa

"Il clima è molto diverso, è tutta un'altra cosa. Riusciremo a fare una cosa che non riuscimmo a fare due anni fa e questo è il segno che la legislatura si è evoluta". Così l'ex premier Enrico Letta, parlando con i giornalisti alla Camera, vede delle differenze tra oggi e la situazione che portò al caos sul Quirinale nel 2013.

16:54 Berlusconi: "Renzi non ha rispettato patti"

"Non siamo noi a non aver rispettato il patto ma Renzi". Lo ha detto Silvio Berlusconi all'assemblea dei grandi elettori di Forza Italia.

16:52 Berlusconi: "Non voteremo Mattarella"

Forza Italia non voterà Mattarella neppure se si andasse avanti anche dopo la quarta votazione". Lo ha chiarito Silvio Berlusconi all'assemblea dei grandi elettori FI.

16:42 Berlusconi: "Altolà al patto del Nazareno"

"Questa situazione segna un altolà al patto del Nazareno". Lo ha detto Silvio Berlusconi all'assemblea dei grandi elettori Forza Italia. "Ncd e Udc da ora saranno molto critici con il governo. Non lo faranno cadere subito, ma saranno molto critici", ha aggiunto.

16:38 Berlusconi: "Ho sentito Mattarella, scheda bianca atto di rispetto"

"Ho sentito Mattarella, la scheda bianca è un atto di rispetto nei suoi confronti". Lo ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Non ho preoccupazioni per quanto riguarda la nuova legge elettorale e le riforme", ha aggiunto all'assemblea dei grandi elettori.