16:05 - Un lungo applauso e qualche fischio dall'M5S hanno accolto a Montecitorio il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, giunto alla Camera per partecipare al voto per l'elezione del suo successore. Napolitano ha promosso il candidato del Pd, Sergio Mattarella: "Persona di alta sensibilità costituzionale". Un nome che proprio non piace alla Lega che, in Aula, ha esposto cartelli con scritto: "Non moriremo democristiani".

"Mattarella lo conosco bene da quando era deputato, anche se lui per la verità ha partecipato a un'esperienza di governo successivamente al primo governo Prodi di cui ero ministro", ha aggiunto Napolitano.



Alla domanda su chi ha votato come suo successore, l'ex presidente non si espone: "Queste sono domande proibite".