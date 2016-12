28 gennaio 2015 Matteo Renzi al Pd: "Al Quirinale un politico, ma niente veti da Forza Italia" Il premier incontra deputati e senatori per chiedere unità al partito: "Decidiamo insieme un candidato". Patto del Nazareno "non significa che prendiamo il loro nome". Sulla possibilità di scheda bianca "è ancora la scelta la migliore" Tweet google 0 Invia ad un amico

15:02 - Parlando all'assemblea dei deputati del Pd, il premier Matteo Renzi sottolinea come il partito debba avere "un ruolo massimo e centrale" nell'elezione del presidente della Repubblica aggiungendo che "quasi tutti hanno chiesto un politico", tranne Fdi. Riferendo poi dell'incontro di martedì con la delegazione di Forza Italia spiega che "non vogliono qualcuno con una storia militante nel nostro partito. Non possiamo accettare veti".

"Patto del Nazareno necessario ma non accettiamo diktat" -"So che a molti di voi non piace il patto del Nazareno ma ribadisco la necessità di fare insieme le riforme", evidenzia. "Prendiamo atto ma non accettiamo la preferenza negativa di Fi su un esponente con accentuata militanza nel Pd, perché non facciamo né accettiamo diktat".



Possibile un nome fuori dal Patto - C'è anche la possibilità, quindi, che esca un nome fuori dal Patto del Nazareno, infatti "sono contraente del Patto e lo rivendico. Il Capo dello Stato lo abbiamo fatto sempre con Forza Italia, ma questo non significa che prendiamo il loro nome", afferma Renzi.



"La scelta migliore: scheda bianca alle prime tre votazioni" - Il premier rinvia poi a giovedì, giorno di una nuova assemblea con i grandi elettori del Partito democratico, la decisione su come votare nelle prime tre votazioni, anche se la proposta della scheda bianca, secondo Renzi è "ancora la migliore". Ma si "decide insieme" perché i "nostri numeri ci impongono unità".



"Chiudiamo, al massimo, entro domenica" - Il presidente del Consiglio vuole chiudere la partita per l'elezione entro sabato, al massimo domenica, "ma spero che non ce ne sia bisogno".



Ai senatori: "Grazie per l'Italicum, ora decidiamo un nome per il Colle" -"Grazie a tutti e a ciascuno per l'approvazione della legge elettorale". Così Matteo Renzi aprendo la riunione con i senatori Pd sul Quirinale. Renzi chiede di trovare insieme un candidato: "Anche se i giornali ne danno uno certo al giorno il nome ancora non c'è perché abbiamo deciso di trovarlo insieme", afferma.



Renzi incontra Bersani e Berlusconi - Matteo Renzi oggi incontra Pier Luigi Bersani e Silvio Berlusconi. Secondo indiscrezioni il premier vuole trattare sulla figura di Amato (nome sempre più consolidato dall'asse Berlusconi-D'Alema-Bersani) rilanciando un altro candidato. Il presidente del Consiglio gioca la carta Sergio Mattarella.