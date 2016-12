Colle, Pd: "Si arriva con Mattarella" Berlusconi: "Non c'è un candidato"

Alla vigilia della prima votazione ufficiale per l'elezione del 13esimo Presidente della Repubblica, ancora "non c'è un candidato", avrebbe detto Berlusconi nella riunione con i grandi elettori di Forza Italia. E, mentre Renzi spinge su Mattarella, il leader di Forza Italia resiste. Tra i 10 candidati M5S ci sono anche Prodi e Bersani, mentre Salvini e Meloni propongono Vittorio Feltri. "Si arriva con Mattarella", dice il vicesegretario del Pd Guerini.

20:58 Guerini (Pd): "Si parte e si arriva con Mattarella"

"Si parte" dal nome di Sergio Mattarella e "si arriva" a Mattarella. Lo dice il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini all'uscita dalla Camera, dopo aver incontrato alcuni esponenti del suo partito tra cui Beppe Fioroni e i giovani turchi Matteo Orfini e Andrea Orlando. "Stiamo lavorando, la nottata è lunga", risponde Guerini a chi gli chiede se ci sia stata una riunione.

20:56 Giannuli: "Il M5S deve votare Prodi"

"Perché il M5S deve votare Prodi". L'endorsement verso l'ex premier arriva da Aldo Giannuli, l'accademico sempre più presente sul blog di Beppe Grillo che invita il Movimento a votare per lui alle Quirinarie. "Non ci vuol molto a capire che, così stanti le cose, l'unico nome che può essere speso, per incidere profondamente nel Pd è quello di Prodi" scrive Giannuli.

20:04 Fassina: "Non ho avuto nessun contatto con M5S"

"Non ho avuto nessun contatto con l'M5S". Lo dice Stefano Fassina al termine della presentazione di un libro su Tsipras. A chi gli fa presente che nelle Quirinarie ci siano anche i nomi di Bersani e di Prodi, Fassina risponde: "Spero che non siano nomi utilizzati per motivi strumentali. Vista la notizia inventata di miei contatti con il Movimento 5 Stelle spero che dietro a tutto questo non ci sia solo strumentalità".

19:14 Ex M5s: "Non abbiamo posto veti su Mattarella"

"Renzi ci ha chiesto quanti siamo e quale orientamento abbiamo. Noi siamo circa 25 e non avanziamo una proposta. Gli abbiamo detto no ad Amato, ma non a Mattarella". Così l'ex M5s Marco Baldassarre dopo l'incontro alla Camera con il premier. "Renzi non ci ha fatto nomi", aggiunge. Su come votare domani al primo scrutinio "stasera - spiega - ci riuniamo e decidiamo". Con Baldassarre erano presenti Walter Rizzetto e Mara Mucci.

19:12 Civati: "Mai fatti giochi nelle urne"

"Tutti pensano a giochi nelle urne: io non ne ho mai fatti l'altra volta, né li farà adesso". Pippo Civati lo dice riferendosi alle votazioni per il Presidente della Repubblica, in programma da giovedì. "Mi chiedo - riprende il parlamentare Pd - se prima di cominciare ci sarà una presa di posizione che tenga conto dei sì e dei no: ci sono tanti nomi che girano". E su Prodi nella rosa dei M5S: "Me lo aspettavo, ma voglio capire se è una cosa seria".

19:09 Renzi alla Camera: "Una splendida giornata"

Dopo aver incontrato Silvio Berlusconi e i membri della delegazione Pd a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha trascorso circa un'ora negli uffici del governo alla Camera. Andando via, ai cronisti che lo interpellavano sull'andamento delle consultazioni per il Quirinale, Renzi ha risposto canticchiando: "Una splendida giornata...".

18:16 Gli ex M5s di Alternativa libera incontrano il Pd

Una delegazione di Alternativa libera, neonata formazione che raggruppa gli ex parlamentari del Movimento 5 Stelle, è alla Camera per incontrare i rappresentanti del Pd per la scelta del nuovo Presidente della Repubblica. L'M5S, invece, non prende parte alle consultazioni.

18:06 Romani: "Il Patto del Nazareno regge"

"Come metodo il Patto del Nazareno ha retto e continua a reggere". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia Paolo Romani, soffermandosi con i cronisti sull'incontro fra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Sulla rosa dei candidati sottolinea poi che "l'imbuto si sta restringendo", ma non scende nei particolari.

17:58 Quirinarie M5S, si sfila la Carlassare

Lorenza Carlassare ha declinato la candidatura a presidente della Repubblica avanzata dall'assemblea parlamentare del Movimento 5 Stelle. Per questo motivo sarà tolta dalla lista per le votazioni di giovedì delle "Quirinarie". Lo annuncia il blog di Beppe Grillo.

17:39 Da Berlusconi no a Mattarella

Durante l'incontro a Palazzo Chigi, Matteo Renzi avrebbe proposto a Silvio Berlusconi il nome di Sergio Mattarella per il Quirinale. Ma il leader di Forza Italia avrebbe fatto resistenza. Lo rivelano fonti Ansa, secondo le quali giovedì mattina è in programma un nuovo faccia a faccia. "Il nostro no su alcuni candidati proposti è stato accettato. Fare nomi non è gentile, ma i pericoli grandi sono scampati", ha detto Berlusconi ai grandi elettori di FI.

17:09 Berlusconi: "Scheda bianca a primi tre turni"

"Non avremo un candidato di bandiera. Quanto alle prime tre votazioni, scheda bianca". Lo avrebbe affermato Silvio Berlusconi all'assemblea dei Grandi elettori FI sul Quirinale.

17:07 Berlusconi: "Altri incontri con Renzi per nome condiviso"

"Nei prossimi giorni avremo altri incontri con Renzi per arrivare ad un nome condiviso. L'assemblea di FI è aperta in modo permanente". Lo ha detto Silvio Berlusconi ai grandi elettori di Forza Italia. "Il nome maturerà piano piano, a nessuno conviene far saltare l'accordo", ha aggiunto.

17:00 Berlusconi: "Candidato ancora non c'è"

"Non abbiamo ancora individuato un candidato per il Quirinale, ma non deve essere una figura radicata nel partito di sinistra". Lo ha detto Silvio Berlusconi ai Grandi elettori di Forza Italia. "Saremo in consultazione permanente per arrivare a un nome per il Capo dello Stato che possa darci garanzie", ha aggiunto.

16:27 Berlusconi incontra grandi elettori Fi

Silvio Berlusconi è arrivato al palazzo che ospita l'Auletta dei gruppi parlamentari dove si svolgerà l'assemblea dei Grandi elettori di Fi per il Quirinale. Il leader azzurro si è limitato a salutare i cronisti senza rispondere ad alcuna domanda. Prima di Berlusconi, tra gli altri, erano arrivati all'incontro i parlamentari Mariastella Gelmini, Paolo Romani, Cinzia Bonfrisco, Augusto Minzolini e Michaela Biancofiore.

15:58 Speranza, Orfini e Zanda a Palazzo Chigi da Renzi

Il presidente del Pd Matteo Orfini e i capigruppo di Camera e Senato Roberto Speranza e Luigi Zanda sono giunti a Palazzo Chigi per incontrare Matteo Renzi, pochi minuti dopo la fine del pranzo del premier con Silvio Berlusconi. Nella sede del governo sono presenti anche i vicesegretari del Pd Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani. I cinque esponenti del Pd compongono la delegazione che ha affiancato Renzi nelle consultazioni per il Quirinale.