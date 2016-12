Mattarella è il nuovo Presidente "Penso alle difficoltà degli italiani"

Sergio Mattarella è il nuovo presidente della Repubblica. Il giudice costituzionale è stato eletto al quarto scrutinio con 665 voti, sfiorando il quorum dei 2/3, necessario nelle prime tre votazioni. Il suo nome ha messo d'accordo Pd, Ncd, Scelta Civica e Sel. Forza Italia ha invece optato per la scheda bianca. Le sue prime parole: "Penso alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini". Poi la visita alle Fosse Ardeatine.

18:40 Obama a Mattarella: "Affronteremo sfide insieme"

Il presidente americano, Barack Obama, si "congratula con il presidente Sergio Mattarella per la sua elezione". Lo afferma la Casa Bianca in una nota, sottolineando che Obama lavorerà con Mattarella per "affrontare le sfide transatlantiche e globali e per cogliere nuove opportunità per una stretta collaborazione", partendo dal "duraturo legame fra gli Stati Uniti e l'Italia".

17:11 Mattarella: "Mondo unito contro il terrore"

La prima uscita di Sergio Mattarella da presidente della Repubblica è alle Fosse Ardeatine: "L'alleanza tra Nazioni e popolo seppe battere l'odio nazista, razzista, antisemita e totalitario di cui questo luogo è simbolo doloroso. La stessa unità in Europa e nel mondo saprà battere chi vuole trascinarci in una nuova stagione di terrore", ha detto il Capo dello Stato.

16:32 Juncker: garantisce unità e prestigio internazionale

"La sua profonda esperienza istituzionale, combinata col rigore intellettuale mostrati nella promozione dei valori e dei principi costituzionali, sono una garanzia di unità nazionale e prestigio internazionale per il paese". Lo scrive il presidente Jean Claude Juncker in un messaggio in cui esprime a Sergio Mattarella "le più sentite congratulazioni" per l'elezione "a nome della Commissione europea e a titolo personale".

16:29 Berlino: andrà avanti sulla via delle riforme

"Lei assume questo importante incarico in un tempo in cui il suo Paese e l'Europa si trovano di fronte a grandi sfide. Sono fiducioso che come Capo di Stato parteciperà con successo, avvedutezza e perseveranza alla strada delle riforme intrapresa dall'Italia". A dirlo è il presidente della Repubblica tedesca Joachim Gauck.

16:21 Il figlio: "Siamo tutti felici"

"Siamo felici. Mentre guardavamo lo spoglio tutti insieme in famiglia, quando è uscito il risultato, ci siamo commossi". Così Bernando Mattarella, figlio del neopresidente della Repubblica, commenta l'elezione del padre al Quirinale. "Papà è già indaffarato - dice -. E' già al lavoro, consapevole della responsabilità dell'incarico".

16:02 Hollande a Mattarella: "Insieme per Ue prospera"

Il presidente francese, Francois Hollande, esprime "tutti gli auguri di successo nel compimento della sua alta missione" al nuovo presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riferisce l'Eliseo. Hollande si dice "impaziente" di stringere lo stesso legame che aveva con Giorgio Napolitano "al servizio dell'amicizia franco-italiana e di un'Europa più forte e più prospera".

15:32 Imposimato: "Grazie M5S, complimenti a Mattarella"

"Profonda gratitudine al Movimento 5 Stelle", che lo ha proposto come candidato alla Presidenza della Repubblica. E "complimenti" e "saluto rispettoso" al presidente eletto, Sergio Mattarella: è quanto dichiara Ferdinando Imposimato, il più votato dai "grandi elettori" dopo il neoeletto Capo dello Stato.

15:22 Vendola: oggi buona giornata per la democrazia

"Oggi è una buona giornata per la democrazia", il nuovo presidente è una persona "dallo stile nuovo e inedito e con la schiena dritta. Un uomo mite". Così Nichi Vendola commenta l'elezione di Sergio Mattarella al Quirinale. "In tutta la sua storia politica la mitezza non gli ha impedito di di essere un combattente".

15:08 Gli auguri di Putin a Mattarella

Il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha inviato un telegramma di auguri a Sergio Mattarella ricordando gli storici e stretti rapporti bilaterali e dicendosi certo di "conservare e aumentare il potenziale positivo dei legami russo-italiani su tutte le direttrici, nell'interesse dei popoli dei due Stati".

14:47 Pannella: "Dio ce l'ha mandata buona"

"Dio ce l'ha mandata buona". Così Marco Pannella, a Radio Radicale, a proposito della scelta di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica. "Ho l'impressione che come è accaduto al di là del Tevere, qui possiamo forse festeggiare una scelta, un Paese, una persona", ha aggiunto il leader radicale.

14:38 Mattarella giurerà martedì alle 10

E' programmato per martedì alle 10, nell'Aula di Montecitorio, il giuramento del nuovo presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

14:34 Messaggio del Papa a Mattarella per auguri

Il Papa invia un telegramma a Sergio Mattarella, rivolgendogli "deferenti espressioni augurali per la sua elezione" e auspicando che "Ella possa esercitare il suo alto compito specialmente al servizio dell'unità".

14:24 M5S: abbiamo ottenuto una vittoria discreta

"Il M5S ottiene una discreta vittoria, anche se diversa da quella progettata". Così il blog di Beppe Grillo commenta l'elezione di Mattarella al Quirinale pubblicando un post del giurista Aldo Giannuli.

14:17 Mattarella: un pensiero alle difficoltà e speranze degli italiani

"Il mio pensiero va alle difficoltà e alle speranze dei nostri concittadini. E' sufficiente questo". Queste le prime parole pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al nuovo Capo dello Stato la comunicazione ufficiale della sua elezione al Quirinale è stata fatta dalla presidente della Camera Laura Boldrini, che gli ha espresso le sue congratulazioni.

13:59 Prodi: auguri, saprà unire il Paese

"Conosco, apprezzo e stimo Mattarella. Sono certo saprà unire il Paese, rappresentarlo in tutte le sedi al più alto livello. La sua esperienza e competenza istituzionale unite alla sua rigorosa onestà e al senso etico, sapranno essere apprezzate in Italia e nel mondo". Lo dice Romano Prodi rivolgendogli "con grande amicizia l'augurio di buon lavoro".