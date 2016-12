Il presidente Mattarella ha giurato "Italia sia più libera e solidale"

Sergio Mattarella ha giurato fedeltà alla Repubblica. Davanti al Parlamento riunito in seduta comune, il presidente della Repubblica ha poi tenuto il suo discorso di insediamento, rivolgendo un appello all'unità ed esortando a "rimuovere gli ostacoli che limitano le libertà e l'uguaglianza". Ha inoltre assicurato che sarà "un arbitro imparziale" chiedendo che "i giocatori lo aiutino". E ancora, ha indicato tra le priorità la lotta "alla mafia e alla corruzione".

16:53 M5S: "Possiamo voltare pagina"

Il M5S definisce "importante" il passaggio del discorso di Mattarella in cui si riferisce alla la voglia di cambiare dei giovani parlamentari, portatori di speranze. "A questi parlamentari il presidente chiede un contributo positivo. Noi siamo pronti a darlo. E' ora di voltare pagina, dopo due anni in cui non siamo stati tutelati" si legge in una mail interna dei deputati M5S.

16:36 Renzi al Quirinale, Mattarella respinge dimissioni di prassi

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, il quale gli ha presentato le dimissioni del governo. Il Capo dello Stato ha invitato Renzi a ritirare le dimissioni, lo ha ringraziato per l'atto di cortesia e lo ha incaricato di farsi interprete di questo suo sentimento presso i componenti del governo. Il Presidente del Consiglio ha accolto l'invito rivoltogli dal Presidente della Repubblica.

14:31 Grillo a Mattarella: "Guardati da politici"

"Vale più che mai il consiglio del fratello di Mattarella: 'Sergio, guardati dai politici'. Più applaudono, più devi preoccuparti". Cosi' Beppe Grillo in un post pubblicato sul suo blog.

13:44 Gianni Letta: ottimo debutto per Mattarella

"Mattarella ha fatto uno splendido discorso, ha debuttato molto bene". Così Gianni Letta, interpellato dai giornalisti a margine della cerimonia di insediamento al Quirinale di Sergio Mattarella.

13:02 Berlusconi: Patto Nazareno? Vediamo

"Come sta il Patto del Nazareno? Francamente non lo so abbiamo sempre avuto uno spirito di Stato e siamo convinti che ci vogliano riforme per il Paese. Se una proposta arriva dalla sinistra la giudichiamo e decidiamo". Così Silvio Berlusconi a margine della cerimonia di insediamento al Quirinale.

12:43 Il marò Latorre ringrazia Mattarella

"Permettetemi di ringraziare il neo eletto Presidente delle Repubblica, che oggi ci ha citato nel suo discorso di insediamento auspicando di poter aver l'onore ed il piacere di potergli stingere la mano. Grazie a tutti ma ancor di più grazie al vostro cuore". Lo ha appena postato sul suo profilo Facebook il marò Massimiliano Latorre.

12:42 Berlusconi: "Discorso rispettoso della Costituzione"

"Mi è sembrato un discorso adeguato e rispettoso della Costituzione". Così Silvio Berlusconi, parlando del discorso del nuovo capo dello Stato, di cui dice: "Non lo conosco di persona ma mi sembra una brava persona, ha una bella immagine con i suoi capelli bianchi".

12:27 Mattarella lascia la sala dei Corazzieri

Dopo il discorso di insediamento al Quirinale, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato la prima fila delle massime autorità dello Stato, lasciando la sala dei Corazzieri.

12:24 Mattarella: "Ruolo fondamentale della Consulta"

"Vorrei soffermarmi un istante, con il permesso di tutti voi, sulla Corte Costituzionale, avendone fatto parte e avendone apprezzato l'importanza, il valore dell'attività e il ruolo fondamentale che svolge al servizio delle istituzioni". Così Sergio Mattarella è intervenuto nel suo discorso al Quirinale.

12:23 Mattarella ringrazia Grasso e Napolitano

Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento al Quirinale ringrazia prima Pietro Grasso per come ha svolto il suo ruolo di supplente Presidente della Repubblica e poi il suo predecessore Giorgio Napolitano. Ringraziamento seguito da un lungo applauso della Sala.

12:22 Grasso: "Mattarella custode e promotore Costituzione"

Sergio Mattarella "saprà interpretare la responsabilità alla quale è stato chiamato con serietà e rigore e saprà rispondere alla fiducia e alle speranze degli italiani interpretando il ruolo di severo custode e promotore dei principi costituzionali". Lo dice il presidente del Senato Grasso nella cerimonia al Quirinale per l'insediamento di Mattarella.

12:21 Mattarella: "Quirinale sarà sempre più la casa degli italiani"

"Questo luogo è un luogo ricco di storia, che davvero è la casa degli italiani e che è bene che lo divenga sempre di più". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale.

12:20 Mattarella: "Recuperare il senso dell'unità"

Occorre "l'esigenza di recuperare il senso dell'unità del nostro Paese che dia e consenta ai nostri concittadini di sentirsi davvero parte di una comunità. Un'azione che riesca a recuperare il senso della convivenza e del vivere insieme. In questo sono fondamentali organi Costituzionali". Lo afferma il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

12:18 Grasso: "Caro presidente benvenuto al Quirinale"

"Caro presidente sono sinceramente felice di poterle augurare il benvenuto al Quirinale dove per i prossimi sette anni sarà rappresentante dell'unità nazionale". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso salutando il Capo dello Stato Sergio Mattarella nell'insediamento al Quirinale.

11:57 Berlusconi al Colle: "Non vedo, non sento"

Silvio Berlusconi presente alla cerimonia di insediamento del neopresidente della Repubblica al Colle. Il leader di Forza Italia, che avrebbe preferito una figura come Giuliano Amato al Quirinale, ha detto ai suoi parlamentari, entrando nella Sala dei Corazzieri dove si tiene la cerimonia: "No vedo, non sento, non parlo. Sono completamente afono, ma respiro!".