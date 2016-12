A Expo bagno di folla per Angela Merkel Renzi: "Molto soddisfatto dalla visita"

La Merkel è arrivata nel pomeriggio in visita privata con il marito, Joachim Sauer, ed è subito diventata l'attrazione del giorno. Ad accoglierla il presidente del Consiglio Matteo Renzi con la moglie Agnese, vestita di rosso. Dopo aver visitato il Padiglione Zero, Merkel e Renzi, in un bagno di folla, hanno raggiunto quello tedesco. Applausi, ma anche qualche fischio.



Ad un cronista che le chiedeva se l'Expo le piacesse, Merkel ha risposto senza esitare: "Naturalmente!". In serata la presidente di Expo, Diana Bracco, ha accolto i due leader a Palazzo Italia. Il ministro Martina ha riferito che Merkel "ha fatto moltissimi complimenti al Padiglione Italia e alla sua architettura". Quindi la firma sulla carta di Milano e la cena con vista sull'Albero della Vita.