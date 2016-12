A Expo arriva anche la Regina di Spagna Per Letizia visita privata tra i padiglioni

La Regina di Spagna, Letizia, è arrivata a Expo in visita privata. Prima tappa, il padiglione della Spagna dove Sua Maestà è stata accolta tra gli altri dal ministro dell'Agricoltura del governo spagnolo, Isabel Garcia Tejerina, dal commissario generale del padiglione, Teresa Lizaranzu, dal commissario unico di Expo, Giuseppe Sala. La regina indossa un tailleur bianco. Molti i curiosi fuori dal padiglione. Per lei previste visite al Padiglione Zero e a Palazzo Italia.