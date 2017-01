Expo al giro di boa, venduti oltre 10 milioni di biglietti nei primi tre mesi

Nei primi tre mesi di Expo sono stati 10,1 milioni i biglietti venduti per l'evento. Lo ha reso noto la stessa società in una nota, in cui si precisa che i ticket emessi sono stati 10.129.254. Nel mese di luglio si sono contati in tutto 2,8 milioni di ingressi. "Da lunedì 10 agosto - dice ancora la società - sul sito di Expo Milano 2015 saranno resi pubblici i visitatori della settimana precedente, con il dettaglio della giornata".

I numeri peraltro sono in linea con le aspettative, anche se leggermente inferiori. Si è sempre affermato che per raggiungere il pareggio i visitatori di Expo nell'arco dei sei mesi avrebbero dovuto raggiungere i 20 milioni. Le cifre di metà percorso confermano le previsioni, anche se continuano a non mancare le polemiche circa gli "ingressi effettivi".



Sala: "Nessun flop, basta vedere le file per entrare nei padiglioni" - Il commissario unico, Giuseppe Sala, ha sempre respinto queste critiche, sottolineando che dal punto di vista tecnico è più corretto parlare di biglietti emessi. Nello stesso tempo - aveva detto nei giorni scorsi - alla luce dei numeri fin qui raggiunti un dato è certo: "Non si può più parlare di "flop". Basta vedere quanta gente c'è ogni giorno agli ingressi. Semmai abbiamo il problema contrario, chiunque può vedere le code all'ingresso dei padiglioni. Stiamo lavorando per far sì che la visita sia più facile".



Secondo Expo, sarebbe riduttivo valutare il successo dell'Esposizione valutandolo solo in base ai numeri. Vi è anche un aspetto di carattere diplomatico di cui tener conto, e da questo punto di vista secondo un'opinione bipartisan "Expo è un successo" sia secondo il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sia secondo il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. "Siamo al giro di boa - ha commentato Renzi portando il suo saluto alla Conferenza Internazionale dei ministri della Cultura -. Adesso mancano tre mesi esatti alla fine di Expo. Che deve renderci più ricchi dentro".



Martina: "Grande successo, anche sotto il profilo diplomatico" - Di "successo" ha parlato anche il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, annunciando per il 12 settembre un nuovo "Expo delle Idee": "A tre mesi dall'inizio, Expo si conferma un successo, una opportunità unica anche sotto il profilo diplomatico, come hanno dimostrato più di 40 visite di Capi di Stato e di Governo. Senza contare - ha aggiunto - la grande soddisfazione dei visitatori, la loro curiosità, il loro coinvolgimento. Questa è l'Expo dei ragazzi e delle famiglie".