Roma, confronto tv fra 3 candidati: Giachetti, Meloni, Marchini

Meloni: "La Capitale deve essere ripulita" - Secondo Giorgia Meloni "Roma ha bisogno di essere pulita, è un museo trasformato in stalla. Voglio combattere tutte le forme di abusivismo. Vorrei una città in cui si rispettano le regole".



Marchini: "Serve un leader con capacità gestionali" - Per Marchini il nuovo sindaco di Roma dovrà avere più capacità gestionali che politiche. "Ho difeso Giorgia Meloni quando qualcuno diceva che non poteva fare il sindaco perché era incinta, ma oggi per governare la città serve qualcuno con capacità gestionali più che politiche", ha affermato.



Giachetti: "Il sindaco sarà nemico del degrado" - "Un conto è fare annunci e prendere gli applausi un conto è realizzare", ha poi affermato il candidato del Partito democratico. Giachetti evidenzia l'importanza di una riorganizzazione delle municipalizzate, a cominciare dall'Ama, l'azienda romana dei rifiuti. C'è il "degrado" e "ci sono i romani 'zozzoni', e anche quelli che parcheggiano in doppia fila, su questi bisogna intervenire. Queste persone troveranno in me un nemico. Ma Roma è anche tanta bellezza".



Non solo programmi ma anche battibecchi tra i candidati - Battibecchi tra i tre candidati a Domenica Live. Il primo alterco verbale è iniziato tra Marchini e Giachetti. "Marchini, noi dobbiamo muoverci dentro il contorno delle norme. I problemi non si risolvono con i responsabili di quartieri. I municipi, che sono grandi città, hanno bisogno di sindaci con poteri", ha detto Giachetti. "Ma in 20 anni non avete fatto nulla...è un piano mai attuato. Chi ha governato in questi anni?", ha ribattuto Marchini. "Anche Alemanno che ti porti appresso", la replica di Giachetti.



Frizioni verbali anche tra Meloni e Giachetti in tema di rifiuti. Giachetti è intervenuto mentre Meloni spiegava la sua ricetta per Roma e lei ha replicato: "Tu devi spiegare il programma tuo, non il mio, avete governato 50 anni dai...". "Sei la superwoman....- le parole di Giachetti - Io le spiego le mie cose. Serve la riorganizzazione dell'Ama".



Nuovo round tra Meloni e Marchini. "Io mi sono candidata perché penso di saper fare meglio di te il sindaco. Io posso essere un ottimo sindaco-mamma - ha affermato la leader di FdI -. Se sono capace o no di fare sindaco non lo decidi né tu, né i poteri forti che rappresenti". "Io ho difeso Giorgia quando qualcuno ha detto che non poteva fare il sindaco perché futura mamma. - ha precisato Marchini - Ma il problema è che tu sei una politica, serve qualcosa di diverso". "I romani sanno chi sono e io non nascondo la macchina", l'affondo di Meloni. "La mia macchina io l'ho pagata con i miei soldi, ma andate a lavorare!", ha sbottato Marchini