Milano, Sala e Parisi a confronto in vista dei ballottaggi

La stretta di mano davanti ai fotografi. Il sorriso di rito, le battute per stemperare la tensione e la stanchezza degli ultimi giorni. E poi via, di nuovo al lavoro. Giuseppe Sala che si allontana a piedi, diretto al suo comitato per non perdere neanche un minuto prezioso. Stefano Parisi che mangia un gelato, scambia qualche battuta con i passanti e poi si lancia in un’insolita sfida: un giro a bordo di un hoverboard, una sorta di skateboard elettronico di ultima generazione. Trenta minuti di tempo ciascuno, sette argomenti. Corso Garibaldi, cuore nevralgico di Milano a due passi da Brera, per oltre un’ora è diventato una sorta di salotto televisivo a disposizione di passanti e telespettatori che hanno potuto seguire il confronto sul canale All News di Mediaset Tgcom24.