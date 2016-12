Amministrative, vincitori e vinti tra i vip candidati: Gelmini la più votata, fuori la Mussolini

Elezioni 2016, i top e i flop alle urne 1 di 11 Facebook Facebook Elezioni 2016, i top e i flop alle urne Maria Stella Gelmini a Milano 11.990 voti 2 di 11 Ansa Ansa Elezioni 2016, i top e i flop alle urne Matteo Salvini e le sue 8.025 preferenze 3 di 11 Facebook Facebook Elezioni 2016, i top e i flop alle urne Solo 31 i voti per l'ex soubrette Simona Tagli 4 di 11 Ansa Ansa Elezioni 2016, i top e i flop alle urne Maurizio Lupi ha preso 1.525 voti 5 di 11 LaPresse LaPresse Elezioni 2016, i top e i flop alle urne Riccardo De Corato ha ottenuto 2.362 preferenze, ma potrebbero non bastare per entrare in Consiglio comunale 6 di 11 Da video Da video Elezioni 2016, i top e i flop alle urne Alessandra Mussolini non riesce ad entrare al Campidoglio 7 di 11 Dal Web Dal Web Elezioni 2016, i top e i flop alle urne Mara Carfagna risulta essere la più votata a Napoli 8 di 11 Bruno Oliviero Bruno Oliviero Elezioni 2016, i top e i flop alle urne Daniela Martani, ex hostess "pasionaria" di Alitalia ed ex concorrente del Grande Fratello, porta a casa 141 voti 9 di 11 Twitter Twitter Elezioni 2016, i top e i flop alle urne Roberta Beta, (ex Gf) candidata con Marchini, solo 12 preferenze. 10 di 11 Ufficio stampa Ufficio stampa Elezioni 2016, i top e i flop alle urne Giobbe Covatta, candidato coi Verdi, 503 voti. 11 di 11 Ansa Ansa Elezioni 2016, i top e i flop alle urne La vicecampionessa olimpionica di nuoto Alessia Filippi ha raccolto 176 voti. leggi dopo slideshow ingrandisci

Mariastella Gelmini nella lista di Forza Italia a Milano è stata la più votata in assoluto con 11.990 preferenze, mentre l'ex calciatore del Milan, Daniele Massaro, ha ottenuto solo 364 voti. Meglio è andata 1.041 per il direttore di Radio Padania, Alessandro Morelli, con la Lega. Solo 31 i voti per l'ex soubrette Simona Tagli, candidata per Fratelli d'Italia, lista in cui Riccardo De Corato ha ottenuto 2.362 preferenze, ma potrebbero non bastare per entrare in Consiglio comunale (ci è entrato per la prima volta nel 1985 senza interruzioni). L'ex sindaco Gabriele Albertini ha ottenuto 1.376 voti nella lista civica di Stefano Parisi, dove il vicedirettore del settimanale Panorama, Maurizio Tortorella, si è fermato a 116 voti.



L'ex ministro Maurizio Lupi ha preso 1.525 voti nella lista Milano Popolare e nella stessa lista sono 282 i voti presi da Stefano Pillitteri, figlio dell'ex sindaco Paolo. Nel Pd bene gli assessori uscenti: Pierfrancesco Majorino (7.582), Pierfrancesco Maran (5.193), Marco Granelli (3.183) e Carmela Rozza (3.075), mentre Milly Moratti, moglie di Massimo, con 1.756 voti è stata preceduta anche dalla consigliera uscente Anna Scavuzzo (2.216) e dalla presidente uscente della zona 9 Beatrice Uguccioni (1.764).



Anche nella lista civica di Beppe Sala un'assessore uscente ha ottenuto il maggior numero di voti: si tratta di Cristina Tajani con 1.285 mentre Alberto Veronesi, direttore d'orchestra figlio di Umberto si è fermato a 362 voti, poco sopra Piero Maranghi (312), direttore di Classica Tv e figlio dell'ex amministratore delegato di Mediobanca, Vincenzo.



Roma, fuori Alessandra Mussolini - Porterà un solo eletto in consiglio comunale a Roma Forza Italia, partito che ha sostenuto Alfio Marchini e che nella Capitale si è fermato al 4,2%. In vetta alle preferenze c'è Davide Bordoni, ex assessore al Commercio della giunta Alemanno. Bocciati nelle urne, invece, la capolista Alessandra Mussolini e il consigliere uscente Dario Rossin. E se Alessandra piange la sorellastra Rachele non ride: candidata nella lista 'Con Giorgia Meloni' di preferenze ne ha ottenute 293.



Napoli, Carfagna prima con 6mila preferenze - Mara Carfagna risulta essere la più votata dei circa mille seicento candidati per il consiglio comunale partenopeo. L'esponente di Forza Italia ha ottenuto quasi 6mila voti. La seconda in termini di preferenze è Alessandra Clemente di Dema.



A Roma i vip non sfondano - Nomi noti come Giobbe Covatta, candidato coi Verdi, non sono serviti. L'attore ha portato a casa 503 voti. Pochi come quelli dello scrittore e giornalista Marco Lodoli, 291, capolista della lista Civica per Giachetti, così come per la vicecampionessa olimpionica di nuoto Alessia Filippi che ha raccolto 416 voti. Tra le protagoniste del Grande Fratello si segnalano i flop di Daniela Martani, ex hostess "pasionaria" di Alitalia, e Roberta Beta, candidata nella lista Roma Popolare a sostegno di Alfio Marchini solo 29 preferenze.



La figlia di Aldo Moro, Maria Fida, candidata nella lista Democratici e popolari più Roma per Giachetti, ha ottenuto 176 preferenze. Anche Giuseppe Cossiga, figlio dell'ex capo dello Stato Francesco Cossiga, capolista per Federazione Popolare per la libertà, ha raccolto 60 preferenze. Ha ottenuto 365 preferenze il leader della Destra Francesco Storace, mentre fanalino di coda il nipote del giornalista sportivo Aldo Biscardi, Aldo Maria, 18 anni, che nella stessa lista ha raccolto solo tre voti.